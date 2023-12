A Liga Portugal reagiu ao ressurgimento do projeto da Superliga Europeia, em consonância com a European Leagues, defendendo que a qualificação para as competições internacionais devem ter por base o desempenho dos clubes nas competições domésticas

«As Ligas defendem um modelo de competição aberta, em que a qualificação para as competições europeias de clubes é definida pelo desempenho anual nas provas nacionais. As competições domésticas representam a essência da paixão dos adeptos de futebol, graças ao seu formato único que permite que as suas equipas compitam internamente nos fins de semana - um formato que deve ser salvaguardado», começa por enunciar o comunicado emitido pela Liga de Clubes.

A liga portuguesa destaca o «contributo incalculável» das competições domésticas nas comunidades locais dos clubes, «muitas vezes manifestado por meio de ações e campanhas de solidariedade» e defende um «equilíbrio complementar» com as competições de clubes internacionais.

«Comprometemo-nos a trabalhar com todos os stakeholders por forma a ajudar o futebol profissional de clubes a nível europeu, fazendo com que este se torne mais forte do que nunca», lê-se ainda no comunicado da Liga.