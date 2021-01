O Conselho de Disciplina da Federação divulgou a abertura de processos disciplinares a Sporting e FC Porto na sequência da meia-final da Taça da Liga, realizada na última quarta-feira em Leiria, e que terminou com a vitória leonina por 2-1.

O mapa de castigos faz referência a isso mesmo, à instauração de um processo disciplinar ao Sporting e a outro ao FC Porto, sem especificar os motivos. Ora segundo foi possível saber, os processos disciplinares prendem-se com o facto dos dois clubes terem falhado o flash-interview, o que é obrigatório de acordo com os regulamentos.

No caso do Sporting, nem treinador nem jogador compareceram perante as entrevistas rápidas dos canais televisivos que transmitiram o jogo, motivo pelo qual Ruben Amorim até já foi multado, enquanto do lado do FC Porto apenas Sérgio Conceição compareceu, sendo que nenhum jogador foi falar aos microfones dos detentores de direitos de transmissão.