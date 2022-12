Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate (1-1) frente ao Moreirense que significa a saída da Taça da Liga:

«Parabéns ao Moreirense, estiveram bem. Nós também jogámos bem, criámos muitas oportunidades, mas acabamos por falhar. No final do jogo, a eficácia faz a diferença, bem como a diferença de golos nos jogos anteriores. Não fomos suficientemente bons, temos de aceitar que não vamos seguir em frente, que não vamos ganhar a Taça da Liga neste ano. Agora temos de nos focar noutras competições».

«Todas as competições exigem o melhor de nós para vencer. Temos muito tempo para treinar, para preparar as próximas competições. Os meus jogadores deram o melhor, jogaram bom futebol, mas falharam muitas oportunidades. No final, tivemos ocasiões claras».