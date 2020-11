Não é propriamente uma surpresa porque Jorge Jesus já o tinha anunciado, há pouco mais de uma hora, em conferência de imprensa, mas é de salientar uma lista de convocados com apenas oito jogadores do plantel principal. O treinador deixou de fora os internacionais que estiveram ao serviço das respetivas seleções e compôs o grupos com nove jogadores da equipa B, incluindo o avançado Ferreyra, e ainda dois jogadores com idade júnior.

Do plantel principal, contam apenas os guarda-redes Svilar e Helton Leite; os defesas Ferro, Jardel e Gilberto; e os médios Pizzi, Cervi, Chiquinho e Samaris. Jorge Jesus já tinha referido a chamada de nove jogadores da equipa B e dois juniores, mas não mencionou a chamada de Facundo Ferreyra que, depois de afastado do plantel principal, volta a ter uma oportunidade para se mostrar na equipa principal.

O avançado argentino, que ainda não fez um jogo oficial esta época, já não jogava pelo Benfica desde 29 de janeiro de 2019, quando saltou do banco para ainda participar na goleada ao Boavista (5-1), naquele que foi o seu último jogo antes de ser emprestado ao Espanhol.

Lista de convocados

Guarda-redes: Helton e Svilar;

Defesas: Morato, João Ferreira, Kalaica, Ferro, Jardel e Gilberto;

Médios: Vukotic, Kevin Csoboth, Paulo Bernardo, Gerson, Pizzi, Cervi, Chiquinho, Tiago Araújo e Samaris;

Avançados: Daniel dos Anjos, Facundo Ferreyra e Gonçalo Ramos.