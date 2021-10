Jackson Porozo vai falhar os próximos compromissos do Boavista, devido a lesão. O defesa-central equatoriano lesionou-se numa sessão de trabalho da equipa dos axadrezados, contraindo uma entorse no tornozelo esquerdo.



Embora o regresso à competição esteja dependendente da evolução da lesão, é garantido que Porozo estará de fora durante algumas semanas.



O jogador de 21 anos já não é opção para o Rio Ave-Boavista, encontro referente à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, que pode acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.