Figura: Taremi

Ao 30.º jogo voltou a provar que é um avançado de excelência e que jogaria facilmente em qualquer equipa da Liga. O iraniano fez três remates na primeira parte, marcou um golo e obrigou Helton a uma defesa difícil. O avançado vilacondense revelou-se importante ora jogar em apoio, ora a procurar a profundidade. Na segunda parte Taremi assinou o bis e igualou Pizzi na lista de melhores marcadores da Liga. Já não há adjetivos para o persa.

Momento: para lá do apito final

O Rio Ave venceu o Boavista e ficou no relvado à espera para saber o resultado do Marítimo-Famalicão. O plantel acercou-se de dois elementos da estrutura vilacondense que tinham dois telemóveis e assistiu aos minutos finais da partida na Madeira. Uma imagem marcante, seguida de uma explosão de alegria.

OUTROS DESTAQUES:



Lucas: exibição infeliz do brasileiro. Não jogou mal, mas esteve ligado aos dois golos do Rio Ave. No lance do 0-1 colocou Taremi em jogo, mais tarde, desentendeu-se com Helton Leite e viu o iraniano entrar com a bola na baliza.



Sauer: com Bueno e Mateus apagados, o extremo assumiu-se como o elemento mais perigoso dos axadrezados. Foi, aliás, do seu pé esquerdo que nasceu a grande situação de golo da pantera na primeira parte: receção orientada e pontapé fortíssimo para defesa de Kieszek. Na segunda parte viu Borevkovic negar-lhe um golo certo. Enfim, o melhor jogador do Boavista.



Nuno Santos: afirmou-se em definitivo com um dos belos extremos desta Liga. Cumpriu defensivamente no apoio a Matheus Reis e envolveu-se com critério e qualidade no processo ofensivo. Incomodou a defesa axadrezada com a sua velocidade e conseguiu cruzamentos deliciosos na esquerda que Taremi, em duas situações, não aproveitou. Em suma, Nuno Santos realizou uma exibição mUito interessante.