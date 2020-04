O plantel do Famalicão regressou esta segunda-feira aos trabalhos, com os jogadores e a equipa técnica a realizarem, antes do primeiro treino, testes serológicos para avaliar a resposta imunitária ao novo coronavírus. A confirmação foi feita pelo clube famalicense, que adotou a medida para dissipar riscos no retorno à atividade.

Na primeira fase de trabalhos, o plantel vai trabalhar «em grupos reduzidos, que vão utilizar percursos abertos para o acesso aos relvados, com o clube a disponibilizar todo o material de treino individual para uso exclusivo por cada jogador, no qual se incluem equipamentos, bolas e garrafas para a indispensável hidratação do atleta».

A mesma nota do clube aponta ainda «que todos os espaços do Estádio Municipal foram e serão devidamente higienizados de acordo com as recomendações da Direção-Geral da Saúde, estando ainda salvaguardada a utilização de equipamento de proteção individual e o distanciamento social entre todos os elementos».

À chegada às instalações do clube, «será mantida uma monitorização individual e diária dos sintomas de todos os elementos, bem como uma avaliação da temperatura».