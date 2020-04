Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, Bayern de Munique e... Rio Ave.

Surpreendente ou não, o emblema de Vila do Conde nada com os maiores tubarões da Europa na estatística da média de metros de progressão vertical conseguidos através de passes na zona defensiva – 48.7 (o líder Barcelona tem 54.4).

Um estudo da GoalPoint e que chamou até a atenção da imprensa internacional: a Marca fez esta segunda-feira um artigo a destacar a façanha do Rio Ave, e com o testemunho do técnico dos vilacondenses, Carlos Carvalhal.

«Era uma proposta muito ambiciosa no início da temporada, mas sabíamos que podia valorizar o nosso jogo e os nossos jogadores. Somos uma equipa de toque, mas, como disse Guardiola, ter a posse de bola na defesa não é tão difícil e pode ser negativo. A posse de bola que defendemos é de qualidade e mais agressiva», começou por dizer Carvalhal, ao diário espanhol.

«A nossa posse de bola procura penetrar nas defesas contrárias e encontrar jogadores entrelinhas com passes verticais que nos façam chegar à baliza adversária. Fazemos muitas coisas bem, praticamos um futebol atrativo e, nesta estatística, somos os sextos melhores da Europa», prosseguiu.

O treinador português de 54 anos defende mesmo que o Rio Ave e o Sp. Braga são as equipas que praticam melhor futebol esta época em Portugal.

«O início da temporada não foi brilhante, mas tinha grandes expectativas. Pouco a pouco fomos melhorando e diria que somos, junto ao Sp. Braga, a equipa que melhor jogou em Portugal esta temporada.»

Carlos Carvalhal aproveitou ainda para falar sobre um possível regresso à competição: «Há uma pressão muito grande: os clubes precisam do dinheiro da televisão, os operadores só pagam se houver futebol, os clubes só pagam aos profissionais se tiverem dinheiro e nós, profissionais, vamos ter de jogar. Em circunstâncias normais, o futebol não podia existir sem público. O ritual do futebol, desde o início, está ligado às comunidades locais e se não cumprimos o ritual, o ‘fenómeno’ fica incompleto.»