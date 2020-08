À terceira foi de vez e o Sporting alcançou a primeira vitória em jogos de preparação da nova época. Sporar, de grande penalidade, e o jovem Tiago Tomás marcaram os golos leoninos, depois de Lucas Possignolo - também de grande penalidade - ter adiantado a equipa algarvia, que efetuou a sua primeira partida de preparação.

Os jogos de pré-época servem para testar ideias e jogadores e, como era expectável, Ruben Amorim manteve-se fiel ao conceito de jogo que tem colocado em prática por onde tem passado. No 3x4x3 leonino entraram quatro reforços no onze inicial: Feddal, Antunes, Porro e Nuno Santos, além do jovem Rodrigo Fernandes, da equipa B. Paulo Sérgio colocou o Portimonense em 4x4x2, com Aylton boa Morte e Beto na frente, num onze que contou com Relvas, central oriundo do pedras Rubras, e Welinton, extremo proveniente do Aves, como novidades.

Este terceiro ensaio do Sporting - o primeiro à vista - revelou uma equipa com dificuldades em construir, principalmente até ao jogo se partir com as inúmeras substituições operadas pelas duas equipas. Sporar foi sempre um homem só, com a bola sempre distante e até ao intervalo a não dispor de nenhuma situação para rematar. Nesse período, o ataque leonino só animou com velocidade de Gonzalo Plata (principalmente este) e Nuno Santos, nas alas, mas sem consequência e facilmente anuladas pela defesa algarvia. A prová-lo, por apenas uma vez o golo esteve perto, com o avançado equatoriano, solto em zona central, a finalizar com um remate fraco e à figura de Samuel, após arrancada de Wendel na esquerda. Com um futebol previsível e sem ideias, os leões deixaram pálida imagem no Algarve, que foi um pouco contrariada na etapa final.

Apesar de ter menos posse de bola, o Portimonense, com uma equipa mais próxima da que terminou a última época, foi mais perigoso e por duas vezes ameaçou marcar: Anderson, no primeiro remate com perigo do jogo e após trabalho individual, colocou rasteiro, com a bola a passar próxima do poste esquerdo da baliza do Sporting e Beto, por duas vezes, esteve perto do golo quando, na primeira tentativa, viu Maximiano - depois de um erro em que colocou a bola à disposição do avançado - opor-se bem e na recarga atirou à malha lateral.

Como é normal nestes jogos de preparação, as substituições acabaram por condicionar. O Portimonense reentrou com um novo onze e o Sporting apenas trocou de guarda-redes, com a entrada de Ádan. Aos 71 Rúben Amorim mudou os outros dez jogadores e foi a partir daí que os leões acabaram por vincar uma superioridade que os levou à primeira vitória nesta pré-época.

Recuando no tempo, duas grandes penalidades indiscutíveis mexeram com o marcador. O Portimonense colocou-se em vantagem por Lucas Possignolo, após derrube de Feddal sobre Luquinhas, e Sporar foi depois travado - também sem dúvidas - pelo central brasileiro para empatar. Em ambos os casos, as grandes penalidades foram marcadas de forma irrepreensível, com os guarda-redes para um lado e a bola para o outro.

Depois vieram as substituições e o leão soltou-se e chegou ao triunfo, com um golo de Tiago Tomás, que finalizou ao segundo poste um cruzamento de Pedro Gonçalves. O resultado poderia ter sido mais amplo para a equipa de Ruben Amorim, que dispôs de outras duas boas oportunidades num de Jovane, com um remate forte e colocado que colocou Ricardo Ferreira em dificuldades, situação de aperto que o guardião voltou a viver pouco depois, após um lançamento longo de Ristovski, que na área rematou fortíssimo para boa intervenção de Ricardo Ferreira, que voltou a desviar para canto a recarga do lateral leonino. Esta transição, da direita em zona defensiva para Nuno Mendes, já tinha sido tentada anteriormente e visava explorar o espaço que o lateral gozou, sempre aberto sobre a linha.

A vitória do Sporting não esconde as dificuldades ofensivas da equipa e o Portimonense da primeira parte deu boas indicações a Paulo Sérgio. Neste domingo os leões voltam a entrar em campo, para defrontar o Belenenses no Estádio Algarve.