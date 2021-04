Manuel Machado, treinador do Nacional, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Tondela (1-2), no Estádio João Cardoso, em jogo da 28.ª jornada da Liga:

[Jogo importante]

- Todos os jogos são importantes e consoante as jornadas vão correndo, o que sobra mais importante é também, porque o número de pontos a disputar reduz-se. Portanto, este jogo vem nesse enquadramento. Não é decisivo, era importante, foi importante, mas infelizmente com um resultado que não era aquele que a gente queria.

[Análise ao jogo]

- Eu dali [do campo] e dentro de um quadro de emoções que se vivem ao longo dos 90 minutos, e por isso eventualmente com alguns desvios de análise, dir-lhe-ei que empatar já teria sido mau. O número de intervenções que o meu guarda redes fez em bolas passiveis de golo, por relação com o guarda-redes do Tondela, é muito diferente. Isto diz alguma coisa daquilo que foi o desempenho de uma e de outra equipa dentro do campo. Quando me diz que podíamos ter chegado ao intervalo a ganhar, eu digo que sim. As duas grandes intervenções que o meu guarda-redes faz é naquele duplo penálti. Se olharmos para o outro lado, para além do golo inicial que fizemos, tirou um bom livre do Pedro Mendes, tirou uma bola ao segundo poste no chão e no segundo tempo foi determinante numa bola de cabeça. Aquilo que é controlável, esteve no campo uma equipa organizada, uma equipa combativa, uma equipa concentrada no que tinha para fazer e até com eficácia que eu acabei de referir. Aquilo que eu não controlo e que nos acaba por penalizar, já aconteceu à duas jornadas em Santa Clara, já esteve no Porto e hoje aqui as coisas vão no mesmo sentido”

[As contas do Nacional]

- A gente sai daqui uma vez mais triste, como saímos há dias atrás quando jogámos com o FC Porto. Temos a sensação que aquilo que foi o nosso trabalho, a nossa organização, a nossa confiança, esteve lá. Por isso, quando assim é e não conseguimos o resultado que queremos, a gente fica triste. Mas não estamos de maneira nenhuma envergonhados. Estamos numa situação difícil, há 18 pontos para jogar, estamos concentrados em ganhar o máximo de pontos possível, porque são suficientes para sairmos desta situação. Há uma coisa que estes jogadores nunca vão fazer, que é ter menor dignidade do emblema que e têm ao peito. Por isso, até ao último momento contem com um Nacional combativo, organizado, a disputar cada lance, a disputar cada jogo.