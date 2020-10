O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, acredita num triunfo no reduto do Gil Vicente como demonstração da evolução da equipa beirã.

«O importante é dar o rendimento adequado no dia e esperamos demonstrar amanhã o rendimento adequado, porque estamos capacitados para o fazer, porque vejo os jogadores a evoluir de dia para dia, individualmente e em equipa», assumiu o técnico espanhol, citado pela agência Lusa.

Ainda assim, Pako Ayestarán realçou a qualidade defensiva do Gil Vicente, que ainda não sofreu qualquer golo no campeonato.

«Sabemos que jogamos com uma equipa que ainda não perdeu e que está num grande momento. Tem uma linha defensiva adequada e em transição é muito complicada, então temos de tentar impor o nosso jogo, sermos nós próprios», referiu.

Pako Ayestarán admitiu que as duas semanas de paragem no campeonato «correram muito bem», e que o jogo treino diante do Vitória de Guimarães serviu para «manter o ritmo de jogo e foi uma boa oportunidade para alguns jogadores que tinham menos minutos».

O Tondela viaja até Barcelos para defrontar o Gil Vicente, este sábado, pelas 15h30.