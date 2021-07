O treinador do Famalicão, Ivo Vieira, confirmou este sábado que o futebolista brasileiro Anderson esta de saída do clube.

«Eu não tenho muito que comentar. Já saíram com essa notícia, o Anderson está prestes a abraçar outro desafio. A minha opção em não iniciar com um ponta de lança de raiz também teve a ver com a condição física dos jogadores», afirmou, em conferência de imprensa, após a vitória ante o Feirense (0-1), na primeira eliminatória da Taça da Liga.

Anderson entrou apenas aos 88 minutos de jogo do encontro, substituindo Iván Jaime.

«Provavelmente foi uma forma de agradecer o tempo que esteve no Famalicão», disse ainda Ivo Vieira.

Anderson, de 23 anos, está no Famalicão desde a época 2017/2018, tendo feito um total de 115 jogos e 26 golos.