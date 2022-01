O Vizela anunciou a contratação de Anderson Santos, com contrato até ao verão de 2024.

O defesa-central brasileiro de 26 anos é o primeiro reforço de inverno do emblema minhoto (e anunciado por uma das 18 equipas da Liga) e chega proveniente do América Mineiro, equipa do Brasileirão.

Com a chegada de Anderson Santos, Álvaro Pacheco ganha mais uma opção para o eixo defensivo que tinha apenas Bruno Wilson, ivanildo e Aidara à disposição.



