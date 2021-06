O Sparta Roterdão pretende Bruno Tavares e apresentou ao Sporting uma proposta de uma época de empréstimo para o jovem avançado.

Recorde-se que Bruno Tavares, avançado de 19 anos, esteve envolvido em algumas polémicas na última temporada, pelo que o Sporting vê com bons olhos a saída do jogador para o estrangeiro, como um passo importante para o amadurecimento do jovem.

Para além do Sparta Roterdão, também a Fiorentina mostrou interesse no jovem para a equipa secundária, mas neste caso não avançou ainda com nenhuma oferta. O Sparta Roterdão acabou a última liga holandesa no oitavo lugar.