Depois da folga concedida no sábado, o FC Porto regressou este domingo ao trabalho para acelerar a preparação para o clássico com o Sporting, jogo da 32.ª jornada da Liga, marcado para a próxima quarta-feira para o Estádio do Dragão.

Tal como na última sessão, Sérgio Oliveira e Ivan Marcano, ambos já afastados da temporada, com problemas físicos, foram os únicos que não estiveram à disposição de Sérgio Conceição. Para o jogo de quarta-feira, além dos dois lesionados, o FC Porto também não vai poder contar com Corona e Uribe, que vão cumprir um jogo de castigo frente aos leões.

Os dragões, que podem festejar o título mesmo antes do clássico, caso do Benfica não vença o V. Guimarães, voltam a treinar esta segunda-feira, pelas 10h30, no Olival.