Declarações de Tulipa, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após a derrota frente ao Sporting no último jogo da temporada:

«O resultado não foi o melhor; perspetivámos outro estilo de jogo, não queríamos defender tanto como fomos obrigados, mas só uma equipa com grande equilíbrio consegue estar a perder e dar a volta sem dar espaço. O Sporting ficou afastado da luta pelo título, mas é uma equipa que eu gosto. Mérito do Sporting, pela forma como conseguiu ganhar o jogo, mas há um jogador em fora de jogo que perturba o nosso atleta. O VAR tem de trazer clareza ao jogo».