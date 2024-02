O Casa Pia foi até Guimarães derrotar o Vitória por 2-0 e somou o segundo triunfo consecutivo da Liga.

Depois de vencerem o Arouca por 1-0 na última jornada, os gansos levaram a melhor sobre os vimaranenses, graças a golos de Clayton, logo aos quatro minutos, após assistência de Pablo Roberto. Aos 35 minutos, os papéis inverteram-se, com Clayton a assistir o camisola 80 do Casa Pia, que assinou o resultado final do encontro. O V. Guimarães soma, assim, o terceiro jogo consecutivo sem vencer no campeonato.