A FIGURA: Pablo Roberto

Refinado nas tomadas de decisões, o brasileiro de 24 anos foi uma dor de cabeça para o setor mais recuado do Vitória. Com espaço, o atacante dos gansos foi uma seta apontada à baliza de Charles, destacando-se com uma assistência e um golo. Faz o passe para o primeiro golo, no momento certo, desmarca-se com precisão no lance do segundo golo e teve tempo para tudo: tentou fintar Charles, recuou e ainda atirou para o fundo das redes. Foi o homem que ligou o GPS dos gansos e colocou as coordenadas do triunfo

O MOMENTO: segundo golo do Casa Pia (35’)

Num momento em que o Vitória tinha muita bola, mesmo que sem criar perigo, um lance podia inverter o jogo. Uma estocada de Pablo Roberto, a aparecer completamente isolado, encaminhou o triunfo dos gansos quando ainda havia quase uma hora de jogo pela frente. Passe de Clayton, o brasileiro fez depois o que quis.

OUTROS DESTAQUES

Clayton

Extremamente possante, prendeu os centrais do V. Guimarães, segurou várias bolas e ainda teve astúcia para distribuir com critério e lançar-se várias vezes em velocidade para o ataque com perigo, como no golo marcado.

Tiago Silva

Num jogo globalmente mau a nível coletivo do Vitória, o capitão foi dos poucos que conseguiu ir mantendo a lucidez. Distribuiu o jogo, sem grande risco, mas de forma sempre assertiva e competente. Rematou com perigo de fora da área na segunda metade.

Ângelo Neto

Sereno no setor intermediário, teve de se adaptar a vários momentos do jogo. Teve de encostar atrás quando o Vitória teve bola, e teve também de aparecer mais à frente quando foi preciso articular jogo. Fez isso tudo com qualidade.

Tchamba

Fica na memória o lance em cima do intervalo, em que foi de área a área ultrapassar tudo até picar a bola por cima de Charles, acabando por embater no ferro. Para lá desse lance fez vários cortes providenciais e ajudou a fechar a sua área.