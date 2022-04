O treinador do Marítimo, Vasco Seabra, antecipa dificuldades na visita a “casa”, a Paços de Ferreira, para o duelo da 29.ª jornada da I Liga, que coloca em duelo duas equipas que têm os mesmos 33 pontos, nos oitavo e nono lugares e ambas perto do objetivo matemático da permanência.

«Vamos ter um adversário difícil, que vem muito motivado, de uma série muito boa. Nos últimos dez jogos, só perdeu com o Sporting, Braga e FC Porto», apontou o técnico natural de Paços de Ferreira, destacando que o bom momento do adversário indica as dificuldades que o Marítimo irá encontrar pela frente, perante as quais pede que os seus jogadores sejam «pressionantes e capazes de saber defender nos momentos de sofrimento», tentando ainda «ser dominadores e ambiciosos nos momentos em que tiverem bola».

«Acredito que tanto o Marítimo como o Paços vão ser equipas pró-ativas no jogo, vão querer dominar e jogar para a baliza do adversário, por isso acredito que vai ser um bom jogo, difícil para ambos», frisou, ainda, o técnico dos insulares.

O duelo da primeira volta, no Funchal, que teve vitória do Marítimo por 2-0, marcou a estreia de Seabra no comando técnico dos insulares. Agora, 17 jogos depois, volta a casa, mas lembra a «ligação muito forte» ao clube da Madeira.

«Ainda mais especial é poder defrontar o Paços com o Marítimo, que é onde nos sentimos bem, o nosso clube e onde temos agora uma ligação muito forte», destacou.

O médio Diogo Mendes, que saiu lesionado na derrota caseira diante do Tondela (1-3), na última jornada, ainda não está apto, integrando o lote de indisponíveis juntamente com o também médio, Stefano Beltrame. «Contrariamente ao que muitas vezes se diz sem conhecimento, o Diogo infelizmente deu uma pancada forte, mas penso que vai conseguir recuperar com a celeridade possível», destacou Seabra que, por outro lado, conta já com o defesa central Matheus Costa e com o médio Pelágio. Ambos tinham cumprido castigo na receção ao Tondela, por acumulação de amarelos.

O Paços de Ferreira-Marítimo tem arbitragem de Hugo Silva e início às 15h30 de sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol. Confira, também, os lesionados, castigados e convocados para cada jogo da 29.ª jornada.