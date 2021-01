Oficializado na quarta-feira, Vasco Seabra falou esta sexta-feira pela primeira vez como treinador do Moreirense, na antevisão ao jogo com o Vitória de Guimarães.

Em conferência de imprensa, o técnico de 37 anos classificou o projeto dos cónegos como «interessante e valorizador».

«Sentimos a confiança das pessoas naquilo que fazemos e pensamos. As nossas conversas evoluíram no sentido de nos organizarmos para ter uma equipa competitiva, que valorize os jogadores, mantenha o padrão do Moreirense e seja capaz de fazer campeonatos em crescendo», afirmou, citado pela Lusa.

«Acredito que temos um plantel jovem e de qualidade, com a ambição e o realismo necessários para enfrentar uma competição altamente exigente e difícil. Sinto que vamos ser mais uns para ajudar e entrar com vontade de consolidar uma identidade, sabendo que queremos a permanência o mais rápido possível e um jogo de qualidade», prosseguiu.

Seabra garantiu depois que as decisões sobre a equipa serão sempre dele, isto depois de Peixoto ter apresentado a demissão depois de, alegadamente, o presidente do clube de Moreira de Cónegos, Vítor Magalhães, ter tentado intrometer-se no seu trabalho.

«Em toda a minha carreira nunca senti interferências de ninguém. As pessoas podem conversar comigo, mas as decisões sobre a nossa identidade serão sempre minhas. Se sou pago para tomar decisões, é pela minha cabeça que as tomo. Sou jovem, mas felizmente já tenho 16 anos de treinador. Sempre foi assim e sempre será», argumentou.

Vasco Seabra admitiu ainda que a equipa terá mais motivação para o seu primeiro jogo, já que disputa o dérbi frente ao Vitória de Guimarães: «Sentimos diariamente nos treinos que o símbolo que os jogadores trazem é a pele deles. Podemos esperar um jogo muito competitivo e um Moreirense com vontade de chegar à baliza adversária de forma equilibrada, consistente e muito regular. Queremos vencer e, sendo um dérbi, traz-nos ainda mais motivação para alegrar as nossas gentes.»

O Moreirense-Vitória de Guimarães disputa-se este sábado, a partir das 17h00.