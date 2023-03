Autor de dois golos, David Neres foi uma das figuras da vitória do Benfica no reduto do Marítimo (0-3).

De tal forma que, logo após o apito final, o internacional brasileiro teve um jovem adepto ajoelhado a seus pés, no relvado dos Barreiros.

Neres retribuiu o carinho, oferecendo a camisola de jogo ao adepto.

Veja esse momento: