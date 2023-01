Gabriel Veron teve de trocar de chuteiras a meio da primeira parte do Casa Pia-FC Porto, mas não foi por falta de aviso que escolheu mal o calçado para o relvado do Estádio Nacional.

Antes do jogo, quando se aproximou do banco para deixar o casaco, o avançado brasileiro foi avisado pelo treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, que alertou para a escolha das chuteiras.

O tempo deu-lhe razão: ao minuto 22, aproveitando uma pausa para assistência médica a Neto, jogador do Casa Pia, Gabriel Veron trocou as chuteiras.

Ora veja: