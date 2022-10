Sete minutos depois de ter sofrido o 0-1, o Benfica conseguiu chegar à igualdade no encontro frente ao Rio Ave, da oitava jornada da Liga.



A jogada dos encarnados é sensacional: João Mário tabelou com Enzo, recebeu do argentino e assistiu de primeira Gonçalo Ramos para o 1-1. Foi o 9.º golo da temporada do avançado das águias.



Veja o golo: