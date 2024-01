O Sporting de Braga começou a segunda volta com uma vitória com reviravolta no dérbi contra o Famalicão.



A jogarem em casa, os famalicenses marcaram primeiro por Cádiz, de penálti, aos 62 minutos. No entanto, os bracarenses operaram a reviravolta com golos de Borja (77m) e de Álvaro Djaló (90+12).



O Sp. Braga voltou aos triunfos e distanciou-se à condição do Vitória de Guimarães na luta pela quarta posição. Por sua vez, o Famalicão é sétimo, mas ainda pode perder essa posição nesta ronda.



O resumo do jogo: