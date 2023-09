O Sporting recebeu e venceu o Rio Ave por 2-0 no jogo de encerramento da jornada.

Paulinho inaugurou o marcador aos 10 minutos e Marcus Edwards assinou o 2-0 aos 26m.

Com este resultado, o Sporting assume a liderança da Liga, em igualdade pontual com o FC Porto e mais um ponto do que o Benfica, que segue no terceiro lugar.

O RESUMO VÍDEO DO SPORTING-RIO AVE: