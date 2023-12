O Sporting venceu com reviravolta o Gil Vicente por 3-1, no fecho da 12.ª jornada da Liga.



Os gilistas marcaram primeiro por Rúben Fernandes, na sequência de um livre lateral aos 34 minutos. No entanto, os leões reagiram e igualaram a contenda graças a um autogolo de Pedro Tiba ainda antes do intervalo.



Na segunda parte, Viktor Gyökeres marcou dois golos em quatro minutos (52 e 56) e resolveu o jogo a favor da equipa leonina. O Sporting isolou-se assim na liderança da Liga com 31 pontos, mais dois que Benfica e três que o FC Porto.