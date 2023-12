Viktor Gyökeres foi eleito o melhor jogador do mês da Liga, distinção que já havia recebido relativamente a setembro.

O jogador do Sporting recolheu 23,02 por cento dos votos, batendo a concorrência de André Luís (Moreirense), com 14,29 por cento, e Banza (Sp. Braga), com 12,70 por cento.

Gyökeres, refira-se, também havia vencido o prémio de melhor avançado do mês.

No período em análise, o internacional sueco marcou dois golos e fez duas assistências pelo Sporting em quatro jogos.