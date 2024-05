O Farense confirmou a permanência na Liga ao derrotar o Estoril por 3-2, numa partida da 32.ª ronda.



Os algarvios construíram uma vantagem de dois golos (marcaram Gonçalo Silva e Mattheus Oliveira), mas os canarinhos reduziram antes do intervalo por Fabrício.



Na segunda parte, aos 52 minutos, Rodrigo Gomes igualou a contenda. O Farense respondeu aos 65 minutos com novo golo anotado por Bruno Duarte.



O Farense chegou aos 37 pontos e está salvo da descida de divisão. Por seu turno, o Estoril é 13.º com 33 pontos e depende apenas de si para evitar a despromoção.



O resumo do jogo: