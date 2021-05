Boavista e Tondela empataram esta sexta-feira a uma bola, no Estádio do Bessa, no jogo que fechou a 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Mario González inaugurou o marcador a favor dos beirões, com o 0-1 no marcador aos 77 minutos. A resposta axadrezada surgiu por Alberth Elis, ao minuto 87, para o resultado final (1-1).

Com este resultado, o Tondela chega aos 36 pontos e está no 10.º lugar. O Boavista soma agora 30, mas mantém-se em 16.º lugar, o de play-off com o terceiro classificado da II Liga.