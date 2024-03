O Farense e o Rio Ave empataram este sábado a uma bola, em jogo referente à 26.º jornada do campeonato.

Fabrício Isidoro abriu o marcador aos 31 minutos, mas o Rio Ave empatou aos 50, autoria de Boateng.

Com este resultado, o Farense soma o oitavo jogo sem vencer e está na 12.ª posição, com 27 pontos. O Rio Ave está em 15.º, com 25.

Veja o resumo: