O Moreirense recebeu e bateu o Marítimo por 2-1 em jogo da 5.ª jornada da Liga.

A equipa de Moreira de Cónegos esteve adiantou-se no marcador com um autogolo de Fábio China (21m) e, depois, reforçou a vantagem com um golo de Pedro Nuno (45m).

Os madeirenses ainda reduziram a diferença, por Zainadine Júnior, já em tempo de compensação.

Veja os golos e os melhores lances: