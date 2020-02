O Vitória de Guimarães foi à Vila das Aves vencer por 2-0, no jogo inaugural da 22.ª jornada da Liga.



Depois do Desp. Aves ter falhado uma grande penalidade, os vimaranenses chegaram ao triunfo com golos de Davidson (65m) e de André André (78m).



Veja o resumo da partida: