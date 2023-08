O Vitória de Guimarães recebeu e venceu o Vizela, por 2-0, em jogo da 3.ª jornada da I Liga, disputado este domingo, no Estádio D. Afonso Henriques.

André Silva e João Mendes, respetivamente aos 59 e aos 72 minutos, deram a vitória aos vimaranenses, na estreia de Paulo Turra como treinador.

O Vitória só sabe vencer nesta edição da I Liga, levando três vitórias e nove pontos. Fica à espera do que Sporting e FC Porto façam, mas já tem como certo que acaba a jornada no pódio da classificação. O Vizela segue com um ponto.