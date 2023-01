O Gil Vicente bateu o Vitória de Guimarães por 2-1, no jogo que fechou a 16.ª jornada da Liga.



Os vimaranenses marcaram primeiro por Anderson Silva, aos 17 minutos. No entanto, o emblema de Barcelos conseguiu virar a partida com golos de Alipour e Fran Navarro, este último numa altura em que o Vitória já jogava com dez elementos por expulsão de Anderson.



Com esta vitória, a quarta na Liga, o Gil deixou o lugar de play-off de despromoção. Por sua vez, o Vitória é 6.º, mas falhou a aproximação ao Casa Pia.



Veja os melhores momentos da partida: