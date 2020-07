Gil Vicente e Paços de Ferreira empataram a três golos e fecharam a participação na Liga 2019/20.



Os castores marcaram primeiro por Maracás, mas os barcelenses deram a volta com golos de Rodrigão e Kraev. O empate surgiu ainda antes da primeira meia hora por Douglas Tanque.



Os pacenses viraram o jogo com um golo de Matchoi Dajló, um menino nascido em 2003 e que ainda é juvenil. O Gil fixou o empate com o golo de Lourency.



O Gil iguala o Santa Clara no 9.º lugar enquanto o Paços chega aos 39 pontos e apanha o Boavista (que ainda não jogou) no 11.º posto.