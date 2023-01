Não foi uma noite fácil para os apanha-bolas do Gil Vicente-V. Guimarães, tendo em conta as condições climatéricas em que o jogo foi disputado, com frio e chuva.

Mas os jovens de Barcelos contaram com uma ajuda especial para os proteger do mau tempo: adeptos do Vitória, colocados atrás de uma das balizas, cederam capas impermeáveis aos apanha-bolas que estavam naquela ponta do Estádio Cidade de Barcelos.

Ora veja: