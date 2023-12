O Sporting ainda festejou o 2-0 ante o FC Porto aos 45 minutos de jogo, com novo golo de Viktor Gyökeres (autor do 1-0), mas o lance foi invalidado, depois de o árbitro Nuno Almeida ter consultado as imagens do VAR.

Eduardo Quaresma acabou com uma possível saída rápida de Galeno na direita do ataque do FC Porto, arrancou com bola, tabelou com Morita e cruzou para o cabeceamento certeiro de Gyökeres. Porém, Nuno Almeida apontaria uma falta de Quaresma sobre João Mário, quando combinou com Morita.

O intervalo chegou, assim, com o 1-0 no marcador, no clássico da 14.ª jornada da I Liga.