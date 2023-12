O FC Porto assinalou a chegada de Pinto da Costa a Alvalade, onde esta segunda-feira se joga o clássico entre o Sporting e os dragões.

Nas redes sociais, os azuis e brancos publicaram uma fotografia do Presidente do FC Porto, com a legenda: «Líder».

Pinto da Costa foi visto esta segunda-feira no hospital, mas acabou mesmo por viajar para Lisboa para assistir ao vivo ao clássico da jornada 14 da Primeira Liga, depois de ter sofrido um acidente rodoviário no sábado.