Declarações do futebolista do Marítimo, Vítor Costa, à SportTV, após a derrota por 2-1 ante o Sporting, em jogo da 32.ª jornada da I Liga:

[Instantes finais do jogo:] «Viemos em busca dos três pontos. Conseguimos marcar, a equipa está de parabéns pela entrega de todos. Fomos aguerridos, lutámos até final. Sofremos um golo no final do jogo, mas é continuar a trabalhar. A equipa fez um grande jogo. Infelizmente, sofremos o golo e acabámos com a derrota. Levantar a cabeça e, no próximo jogo, podemos mudar a nossa história.»

[Golo anulado:] «Fizemos um grande jogo, a equipa deu o máximo. Infelizmente, sofremos o golo, no final invalidaram o golo. Não posso agora chorar mais, é continuar a trabalhar e ir em busca dos três pontos em casa.»

[Se acreditam na manutenção:] «Claro, essa é a identidade do Marítimo, vamos lutar até final.»