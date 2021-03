O presidente do Moreirense, Vítor Magalhães, recuperou da reinfeção por covid-19, quatro meses após o primeiro registo da doença, confirmou esta sexta-feira fonte do clube minhoto, à Lusa.

Vítor Magalhães, de 69 anos, entrou em isolamento após conhecer resultado positivo a um teste realizado a 28 de fevereiro, na véspera do jogo Moreirense-Belenenses SAD, da 21.ª jornada da I Liga.

O dirigente dos cónegos esteve assintomático e acabou o isolamento ao fim de dez dias, tal como acontecera em novembro de 2020, mês em que um surto de covid-19 provocou 30 casos de infeção no futebol profissional do Moreirense.

Também o médio Gonçalo Franco, então infetado, teve novo teste positivo no início de fevereiro e voltou aos treinos 12 dias depois.

O Moreirense ultima a preparação para o jogo com o Rio Ave, da 23.ª jornada, agendado para as 15 horas de domingo, no Parque Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.