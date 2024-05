Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (2-3) na receção ao Sp. Braga:

[O que tinha de ser diferente para que o desfecho fosse outro?] «O que podia ter sido diferente foi o elemento que está no VAR marcar o penálti e a expulsão, que é determinante. Aceito que o árbitro não tenha visto, mas quem está no VAR tem de ver um lance destes, quando estava 1-1».

«Foi um jogo muito bom, com três boas equipas, com duas equipas que jogaram sempre para ganhar. Olhando para as duas partes penso que o Vitória foi a melhor equipa. Entrámos bem, nunca deixámos o Braga pegar no jogo, quando estávamos a ser audazes, o Braga faz dois golos em transição. Vamos para o intervalo com um empate que era injusto. Na segunda parte, tirando os minutos iniciais, depois foi o Vitória a empurrar o Braga para trás; o Braga não conseguiu chegar em construção à nossa baliza, apenas em transição em perdas de bola nossas, tivemos de cometer erros ao arriscar. Há o lance do penálti, que tem uma interferência grande no jogo. Sofremos o segundo golo num lance em que a equipa quis marcar rápido a falta».

«Foi um jogo com muita alma, a minha equipa foi atrás, a exemplo do que foi a época. Chegámos ao 2-2, o jogo continuou frenético. Queríamos muito ganhar, estivemos agressivos no jogo posicional, queríamos chegar ao terceiro golo, o Braga é feliz ao chegar ao terceiro golo. Perdemos o objetivo de chegar ao quarto lugar, temos mais um jogo para chegar ao objetivo de fazer história neste clube».

[Último jogo em casa] «Queríamos muito ganhar, queríamos muito dedicar esta vitória a esta massa associativa diferente, apaixonada pelo clube. Os meus jogadores queriam muito, aqui, num dérbi com o rival, escrever uma página. É sempre fantástico jogar aqui, ficamos com pena de não conquistar os três pontos».

[Manu Silva no meio campo] «Cumpriu. Desde que chegámos tem treinado nas duas posições, não é a primeira vez que joga nesta posição. Faz muito bem as duas funções, no global fez um excelente jogo. é jovem, tem margem de progressão e acho que vai fazer uma carreia fantástica».