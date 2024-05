Este sábado, no último jogo da temporada, o Milan escorregou na receção ao Salernitana, num jogo em que estiveram a vencer por 2-0 e deixaram-se empatar nos minutos finais.

Rafael Leão fez o primeiro da partida, aos 22 minutos, com um dos golos mais fáceis da carreira. Depois de ver Fiorillo cometer um erro incrível, o português só teve de encostar.

Cinco minutos depois, Olivier Giroud, no jogo de despedida do clube de Milão, fez o 2-0, assistência de Florenzi.

Aos 64 minutos, Simy reduz para 2-1, mas Calabria, aos 77, voltou a marcar para os Rossoneri. Quando tudo parecia encaminhado, Sambia reduziu para 3-2, aos 87m.

Por fim, aos 89m, Simy, ex-Gil Vicente e Portimonense, apareceu sozinho na área e empatou a partida.

Num jogo que não alterava as contas do campeonato, o Milan fechou a temporada em segundo lugar, com 75 pontos, e sem qualquer título conquistado. A Salernitana ficou em último, com 17.