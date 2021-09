*por Rui Almeida Santos

A FIGURA: Marcus Edwards

Com a bola colada ao pé, infernizou a vida aos laterais do Arouca. Rápido e dotado tecnicamente, o extremo inglês esteve em quase todos os lances de perigo do Vitória e, não fosse o desacerto dos companheiros na hora de finalizar, podia ter saído de Arouca com o bolso cheio de assistências.

O MOMENTO: Pité ao resgate, 90+4 minutos

Depois de estar a perder por dois golos, o Arouca teve uma reação impressionante e conseguiu resgatar o empate já em tempo de compensação. Pité, que havia sido lançado instantes antes no jogo, ganhou espaço na área vitoriana e bateu o Trmal, deixando em êxtase os adeptos da equipa da casa. Tal como Edwards, Pité também é esquerdino.

OUTROS DESTAQUES

Quaresma

Desta vez, não precisou de sacar um coelho da cartola para ser figura principal. Sóbrio, concentrado e, sobretudo, eficaz nas ações em que participou, Quaresma marcou um golo e ainda atirou ao poste. O fulgor físico pode não ser o de outrora, mas nos pés do “Mustang” a bola nunca chora. Um regalo de se ver.

Handel

Personalidade, boa visão de jogo, cúmplice com a bola e corajoso na forma como aborda o jogo. Handel aproveitou o castigo de Alfa Semedo para se mostrar a Pepa, e o técnico terá fico muito agradado com o que viu. O treinador Pepa sai de Arouca com uma dor de cabeça das que todos os treinadores gostam de passar.

André Silva

É certo que aos avançados se pedem golos, mas André Silva faz por ser importante mesmo quando não marca. Para lá dos remates perigosos que disparou, deu velocidade e dinâmica ao jogo ofensivo do Arouca. Um jogador a ter debaixo de olho nesta Liga.

Dabbagh e Pité

Saltaram do banco para darem a volta a um contexto que era muito adverso para o Arouca. A dupla personifica aqui o espírito competitivo da equipa de Armando Evangelista, que terá ganho bem mais do que um ponto esta noite.