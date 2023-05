Bruno Varela, do Vitória de Guimarães, em declarações na flash interview à Sport TV, após a derrota (3-0) no Dragão, frente ao FC Porto, na 34.ª e última jornada da Liga:

«Tenho de dar uma palavra aos nosso adeptos, incrível o que nos proporcionaram aqui. Com as dificuldades que tivemos a jogar aqui e ainda os escutámos a cantarem. A verdade é que somos diferenciados. Uma palavra para eles pelo apoio durante o jogo. 3-0, nós com menos um, sabíamos que não íamos conseguir virar o resultado, mas eles mesmo assim tiveram todo o tempo a cantarem.

[Expulsão] Jogar aqui já é difícil, uma expulsão no primeiro minuto agrava muito mais as coisas. Tentámos, corremos, tentámos defender da melhor maneira, mas o porto é uma equipa forte. 11 para 11 já é muito forte, 11 contra 10 ainda mais. A expulsão, pelo que sei, foi justa. Temos de crescer, faz parte do nosso crescimento. Dar os parabéns à equipa pela forma como lutou. Duas partes distintas, na segunda parte conseguimos fazer com que as coisas não descambassem.

[Sexto lugar] Uma das coisa que o mister disse foi que independentemente do que acontecesse neste jogo, nada apagaria o que fizemos até aqui. Reforcei isso antes do jogo na rodinha que fazemos no balneário. Independentemente do que acontecesse neste campo, estaria orgulhoso dos meus colegas, que tínhamos de estar orgulhoso pelo que fizemos durante a época com as dificuldades e obstáculos que tivemos. Queríamos um desfecho diferente, ficar em quinto é diferente de ficar em sexto, mas temos de orgulhar-nos do nosso percurso. Criámos uma família dentro e fora do campo, valorizámos jogadores, houve muitas estreias de jogadores que vieram da equipa B. O projeto foi bem sucedido nesse aspeto. Acima de tudo, foi uma época positiva, qualificámo-nos para as competições europeias. Fica esse gosto amargo porque queríamos o quinto lugar, mas estou muito orgulhoso.

[No início, pouca gente acreditava nas competições europeias] Não se pode dizer que toda a gente acreditava, é mentira. Houve gente que disse que se não descêssemos já não era mau. Isso dói. Dói ouvir essas cosias e chegava-nos muita coisa nesse sentido. Acreditámos sempre, sabíamos a qualidade que tínhamos, o Vitória tem de lutar pelas competições europeias, mas sabíamos que era um ano diferente, com muitas saídas, um investimento mais baixo e sabíamos que ia ser uma época mais complicada. Unimo-nos, formámos uma família, e sabíamos que tínhamos de ultrapassar juntos e fortes, muito consistentes. Fizemos uma época acima das expectativas que havia e ficámos muito felizes por isso.»