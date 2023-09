Finalização e tomadas de decisão. Estes são os aspetos que o Vitória deve melhorar para a receção ao Estoril, segundo Paulo Turra.



Embora de os vimaranenses não ganharem há mais de um mês, o técnico brasileiro defendeu que os jogadores estão cada vez «mais cientes das ideias de jogo» trabalhadas e lembrou a supremacia estatística dos jogos de setembro (sem contabilizar a visita ao Benfica) para justificar a confiança para o próximo encontro.

«Espero que possamos materializar as oportunidades que estamos a criar em golos e que possamos fazer a nossa massa associativa feliz. Esperamos manter uma equipa intensa, que sufoque o adversário, que, durante todos os jogos, tirando o do Benfica, que foi atípico, teve sempre mais posse de bola, mais remates, mais oportunidades. Esperamos dar o próximo passo e efetivar essas oportunidades em golos», vincou, em conferência de imprensa.



Paulo Turra acredita que o Vitória vai chegar à área do Estoril «por dentro, pelos lados e por cima» e tomar melhores decisões. Em relação aos canarinhos, o técnico de 49 anos mostrou-se confiante que o Vitória vai ter mais bola e espera um oponente a jogar em transições.

«Temos de nos preocupar com o próximo passo, o de converter as oportunidades. Respeitamos muito o adversário, e o futebol está muito nivelado, mas estamos muito confiantes. Acredito que [o Estoril Praia] não vai ter mais bola do que o Vitória. Acredito que se possa fechar numa linha de 5x4x1 e aposte nas transições. É o que geralmente acontece com as equipas que jogam contra o Vitória», antecipou.



O Vitória-Estoril joga-se este domingo, às 18h00, no D. Afonso Henriques.