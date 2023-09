Vasco Seabra estreou-se no banco do Estoril com uma vitória, em Matosinhos, sobre o Leixões (2-1), em jogo da primeira jornada do Grupo D da Taça da Liga, que conta ainda com o FC Porto.

No primeiro jogo dos canarinhos depois da saída de Álvaro Pacheco, o Estoril adiantou-se cedo no marcador, com um remate de Cassiano, logo aos 3 minutos. O Leixões empatou, logo a seguir, aos 8, por Léo Bolgado, mas ficou reduzido a dez antes do intervalo, por expulsão de Wakaso (38m).

O golo da vitória da equipa da Liga foi marcado por Heriberto Tavares, já na segunda parte, aos 62 minutos.

O Estoril parte, assim, em vantagem, no Grupo D, antes de receber o FC Porto a 6 de dezembro.