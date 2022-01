FIGURA

Fran Navarro

Mora goleador em Barcelos. Chegou aos 11 golos na Liga e comprovou, mais uma vez, que tem instinto matador. Em três oportunidades de golo, marcou por duas vezes. Não vacilou na cara de Varela, no 1-0, e aproveitou a defesa incompleta do guardião vitoriano no segundo golo. Esteve sempre muito dado ao jogo, a tentar tabelar com os colegas e com movimentações que lhe traçam um futuro a curto prazo no Gil Vicente.

MOMENTO: o terceiro para desespero do setor visitante (75m)

Já depois do «bis» de Navarro, chegou o golo de Leautey. O francês estabeleceu o 3-0 e colocou as bancadas a expectar um resultado gordo para o Gil Vicente – que seria merecido, diga-se.

OUTROS DESTAQUES

Samuel Lino

Errou, por vezes, ao nível da definição, mas foi dos que mais desequilibrou. Esteve sempre envolvido no jogo ofensivo e muito solidário nas tarefas defensivas. Começou a dar dores de cabeça a João Ferreira logo desde o apito inicial e ainda assumiu papel de destaque em dois dos golos, um deles contribuindo com uma assistência.

Murilo

Foi quem mais levou os adeptos gilistas ao desespero, muito pelo que falhou. Murilo teve três oportunidades de golo, mas não conseguiu «fazer o gosto ao pé». Procurou sempre os lances em velocidade, faltou-lhe pausar antes de decidir, mas atormentou a defesa vitoriana sempre que iniciou as cavalgadas no corredor direito.

Lucas Cunha

Outro dos jogadores com mais rendimento nesta temporada. O central brasileiro já oleou a dupla com Rúben Fernandes e é um valor seguro na defensiva barcelense. Descobriu Navarro no primeiro golo e esteve praticamente exímio em todas as ações.

Nélson Luz

A exibição do V. Guimarães em terras vizinhas foi bastante apagada, mas houve uma «luz» que quase despertou a recuperação. O internacional angolano estreou-se pela equipa principal a marcar e liderou a reação - ainda que curta – dos vimaranenses, com muita energia e vontade.