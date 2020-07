João Henriques não vai continuar no Santa Clara depois de ter batido, em duas épocas consecutivas, o recorde de pontos do clube, além de garantir, pela primeira vez, a terceira presença da equipa açoriana no principal escalão do futebol português.

Depois do empate com o V. Guimarães (2-2), o treinador compareceu na sala de imprensa acompanhado pelo diretor desportivo, Diogo Boa Alma, para anunciar um «fim de ciclo».

«Este ponto permite-nos conquistar um registo histórico de 43 pontos. Aliado à manutenção, alcançámos todos os objetivos propostos para esta época. Ao longo destes dois anos conquistamos 85 pontos, uma média de 42,5 pontos que é sensacional. Estamos aqui para fazer um balanço. Decidimos, em reunião com o mister, que este seria um fim de ciclo. No final estávamos de acordo, sentimos que o mister estava preparado para novos desafios, para clubes com novos objetivos», começou por anunciar Diogo Alma.

João Henriques, por seu lado, garante que ainda não recebeu nenhum convite, mas deixou claro que, de preferência, quer continuar na liga portuguesa, mas sem fechar a porta ao estrangeiro, como alternativa. «Nada, não tenho nada definido. Apenas este fim de ciclo consumado. Quero um projeto que corresponda à minha ambição. Como treinador profissional que sou, estou disponível para os projetos que me apresentarem, mas dentro daquilo que vejo para o meu futuro. Quero continuar na liga portuguesa de preferência, mas se não surgir um projeto, mantenho as portas abertas para o estrangeiro», referiu.

Fim de ciclo no Açores, mas João Henriques espera continuar no mesmo campeonato. «Não tenho qualquer tipo de convite. Também nunca tive o hábito de ligar a ninguém. Estou aberto a propostas de ambição e, obviamente no campeonato português há vários clubes que se enquadram nisso. Mas se não surgir nenhuma proposta, não vou contar com nada. Felizmente o treinador português está bem cotado no estrangeiro», insistiu.

Quanto ao Santa Clara, Diogo Alma garante que só a partir de hoje é que vai começar a procurar um novo treinador, com um perfil parecido com o de João Henriques. «O Santa Clara também quer cimentar a posição na Liga. A estrutura vai estar preparada para dar resposta, para continuarmos a cimentar este clube no futebol português. Mas este é o momento de agradecer a esta equipa técnica. Temos a certeza que João Henriques está pronto para novos desafios. Vai ter uma longa e progressiva carreira pela frente. Tem sempre uma porta aberta nos Açores», destacou Diogo Alma.

João Henriques sai com a sensação de dever cumprido. «Cumprimos os objetivos que estavam propostos, valorizamos ativos. O clube vai para uma terceira época mais forte do que quando cheguei. Ajudei um clube que vai entrar no seu centenário a ficar mais forte. Deixa-me muito feliz poder sair desta forma. Até nisto fomos diferentes, tanto na forma com nos juntámos, como na forma com agora vamos trilhar os nossos caminhos. Já tenha aqui, não uma, mas duas ou três costelas açorianas», destacou ainda o treinador.