Declarações de Jorge Simão, treinador do Boavista, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (1-0) no terreno do Vitória de Guimarães:

«Tivemos uma primeira parte em que foi difícil chegar à baliza adversária. O Vitória territorialmente esteve no nosso meio campo, mas sem oportunidades. Tirando o golo desta equação não tenho memória de uma oportunidade flagrante. Foi uma primeira parte inibida. A segunda parte foi claramente diferente, fica evidente para todos que não é fácil para nenhuma equipa chegar a este estádio e fazer o que fizemos neste estádio, ainda por cima em inferioridade numérica. Tentámos até ao último segundo, mas não deu».

[Substituições ainda na primeira parte] «Estamos num contexto muito específico, final de campeonato, na luta pelos objetivos que temos de conquistar, pouco tempo para o poder fazer, e tínhamos dentro de campo dois centrais à queima de amarelos, corria o risco de ficar sem centrais para o próximo jogo. Do Vukotic foi porque naqueles 35 minutos, de uma forma global, o timming de entrada à pressão foi muitas vezes atrasado, e depois a nossa capacidade para organizar o ataque».