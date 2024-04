Depois do duelo para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal na passada quarta-feira, FC Porto e Vitória voltam a defrontar-se, desta feita para a Liga e no Dragão. O jogo tem início marcado para as 20h30 e vai ser seguido AO MINUTO pelo Maisfutebol a partir do anfiteatro portista.



Espera-se, de resto, que Conceição faça mudanças na equipa inicial uma vez que Francisco Conceição e Diogo Costa estão de regresso após castigo. Em sentido contrário, Evanilson e Otávio estão suspensos e não são opção para o encontro da 28.ª jornada assim como os lesionados Zaidu, Marcano e Samuel Portugal.



Por sua vez, Telmo Arcanjo é o único jogador que não conta para Álvaro Pacheco, uma vez que está lesionado.



Confira os onzes prováveis na galeria associada ao artigo.